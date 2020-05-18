عمرو محمود ياسين: صحة والدي جيدة.. وإشادته بـ"بنحب تاني ليه؟" أسعدتني

قال الفنان عمرو محمود ياسين، إن لديه حس داعم للمرأة في مسلسليه "نصيبي وقسمتك" و"ونحب تاني ليه؟"، موضحًا أنه مناصر للمرأة تمامًا كونها تُظلم كثيرًا في المجتمع، وتواجه العديد من المشكلات، وهناك قلة تقدير لها وانتقاص من قدرها مقارنة بالرجل، " بتناول المرأة أيضًا في شكلها النقيض في شخصية الزوجة الخائنة أو غيرها، لكن مايمنعش إني متحيز للمرأة بشكل كبير في كتاباتي".

وتحدث "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، عن صحة الفنان القدير محمود ياسين، حيث أوضح أنه تلقى مكالمة هاتفية من والده وكذلك والدته أثناء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه؟"، "أخبرني فيها أنه شاهد الحلقات كمشاهد عادي وأعجبته بشدة".

وتابع: "المكالمة دي أسعدتني جدًا.. صحيح مش دايمًا بيقدر يتفرج، لكن لما بيعمل كده ببقى فرحان".

وعن مشاركة شقيقته رانيا في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، قال " خطوة حلوة ليها، ودورها كويس، وبدأت ترجع للفن، وده شيء كويس".