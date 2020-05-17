الحلقة 24 من مسلسل الفتوة: حفيد محمود ياسين يطلب ابنة أحمد زاهر للزواج

ما بين الاتفاق على فتوة الجمالية، فضلا عن رغبة ابن أقرب أعدائه في الزواج من ابنته، وكشف الحقيقة، تنوعت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل الفتوة

وبدأت أحداث الحلقة باتفاق الفتوات المعلم عزمي، وسيد اللبان، وفرج العتاد، على حسن الجبالي فتوة الجمالية، والذي يقدم دوره ياسر جلال، للنيل منه بعدما أخذ مكان المعلم صابر أبو شديد، وزواجه من ليل، مي عمر.

وفي نفس الوقت الذي يتفق عليه الجميع، ذهب عبده، ابن سيد اللبان، والذي يقوم بدوره محمود عمرو ياسين، حفيد محمود ياسين، لطلب ابنة فتوة الجمالية نورا، ليلى أحمد زاهر، لكن "الجبالي" طرده لعداوته مع والده.

وخلال الحلقة جلس "الجبالي" مع ابنته، وطلب منها عدم التفكير في "عبده اللبان" مرة أخرى، وفي نفس الوقت حاولت ليل، التودد لنورا، وإقناعها بأنها ستساعدها في الزواج من "عبده".

وحاول مبروك هلال، أحمد خالد صالح، شرح موقفه من شكر، هنادي مهنا، بعدما علمت أنه نصاب انتحل شخصية ابن الشيخ هلال.

وانتهت أحداث الحلقة بضرب المعلم عزمي، لحسن الجبالي، بالسكين بعدما رفض مبارزته، معلنا للجميع أن "عزمي" هو فتوة الجمالية.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.