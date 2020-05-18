سعر الدولار اليوم الاثنين 18-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الاثنين 18 مايو الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.