سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 18 مايو الجاري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيهات للشراء، و4.20 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.16 جنيهات للشراء، و4.20 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيهات للشراء، و4.20 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.10 جنيهات للشراء، و4.20 جنيهات للبيع.