موجة حارة على مصر بسبب منخفض سوداني موسمي.. وأمطار رعدية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها مصر حاليا، نتيجة لمنخفض جوي سوداني موسمي يمتد على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ الموجة شديدة الحرارة تشهد فارقا كبيرا بين درجات الحرارة العظمي والصغري، ما يؤدى بدوره لارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنّ المنخفض شهد سقوط أمطار رعدية على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر منذ 48 ساعة.

وأكد أنّ الموجة الحارة ستستمر لنهاية الأسبوع الحالي، وتبدأ بالانكسار الجمعة المقبل، إذ تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية السبت المقبل، لتسجل 32 درجة للعظمى.

وطالب المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس لمدد طويلة خاصة في وقت الذروة، مع تجنب ملامسة الأسطح المعدنية خاصة في أوقات الرعد، وتجنب وضع السيارات بجانب الأشجار أو اللافتات الإعلانية.