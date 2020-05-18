الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة حتى الجمعة.. العظمى تصل لـ43 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدًا الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، إذ من المنتظر استمرار تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو الحالي، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا، ومن المتوقع أن يستمر سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنّ الرياح تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

واعتبارًا من الجمعة، ذكرت الهيئة أنّه من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

الطقس في القاهرة

من المنتظر استمرار تعرض القاهرة لموجة شديدة الحرارة حتى يوم الخميس الموافق 21 مايو، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (30%) تقريبًا تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا، واعتبارًا من يوم الجمعة من المتوقع انخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات.

متوسط درجات الحرارة من الثلاثاء حتى الخميس

القاهرة: العظمى 43 - 42، الصغرى 27 - 29.

الوجه البحري: العظمى 41 - 42، الصغرى 26 - 28.

السواحل الشمالية: العظمى 35 - 37، الصغرى 23 - 34.

جنوب سيناء: العظمى 37 - 38، الصغرى 29 - 30.

شمال الصعيد: العظمى 43 - 44، الصغرى 29 - 30.

جنوب الصعيد: العظمى 43 - 45، الصغرى 31 - 32.