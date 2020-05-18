محافظ القليوبية ينعى موظفا بالديوان أصيب بكورونا وسقط من شرفة منزله

تقدم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم محمد حسن، عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ، والذى توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر سقوطه من شرفة منزله، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمزيد من الحزن والأسى الفقيد، والذي يعد من أوائل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، داعيةً الله أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

يُذكر ان محمد كان قد أعلن في وقت سابق إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعُزل منزليًا، وأُخذت مسحات منه ومن مخالطيه، ومنهم والدته، والتي رفض الانتقال للمستشفى إلا بعد ظهور عينه التحاليل الخاصة بها حتى يُنقلا مع بعضهما البعض للعلاج حال ثبوث إصابتها.

وأعلنت محافظة القليوبية، في بيان رسمي، وفاة "حسن" بعدما اختل توازنه بالطابق الرابع بمنزله، وتم نقله لمستشفى ناصر، لكنه توفي فور وصوله المستشفى.

فيما تولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.