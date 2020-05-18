رئيس "اتصالات البرلمان": القليوبية تسجل 33 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القليوبية سجلت الليلة ظهور 33 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذا المعدل هو الأعلى بالمحافظة منذ ظهور المرض وهو الأمر الذي يتطلب زيادة الحذر والحيطة والالتزام بالبقاء في المنازل وعدم مخالطة الآخرين.

أضاف النائب في بيانه علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أنه جرى تسجيل 7 حالات بمركز بنها لجزار 55 سنة، أول بنها، وموظف 53 سنة، ميت عاصم، وموظف بشركة ملابس 34 سنة، ميت عاصم، ونجار 43 سنة كفر العرب، وموظف 28 سنة كفربطا، وربة منزل، 28 سنة، ورورة وسيدة 29 سنة، كفر أبوزهرة مركز بنها.

وتابع النائب أن هناك 5 حالات بمركز طوخ فني إنتاج 40 سنة، مقيم الصفا وموظف 67 سنة بالمعاش أجهور الكبرى، وسيدة 28 سنة أجهور الكبرى، ومهندس 46 سنة ميت كنانة وربة منزل 50 سنة بلتان، و4 حالات بمركز كفر شكر لربة منزل 58 سنة المنشأة الكبرى، وممرضة بالمنشأة الكبرى، وعامل، 39 سنة المنشأة الكبرى، وموظف بالمعاش 68 سنة، كفر الشهاوي مركز كفر شكر.

وأشار إلى أن هناك 3 حالات كفر الدير بشبين القناطر لربة منزل 57 سنة وعامل 42 سنة وسيدة 45 سنة، وحالة لسيدة 68 سنة طنان مركز قليوب، وحالتين لسائق 57سنة مقيم مساكن السكة الحديد القناطر ومقاول 42 سنة البرادعة، وحالتين ربة منزل 45 سنة، القلج وعامل 46 سنة الخانكة.

وواصل أن هناك 4 حالات بالخصوص لموظف 52 سنة، ومدرس 48 سنة، شارع ترعة الزنانيري، وربة منزل 43 سنة، وعامل 51 سنة، شارع مجد الإسلام الخصوص، و5 حالات لربة منزل 58 سنة مدينة السعادة شبرا أول، وعامل، 23 سنة مسطرد وموظف 45 سنة داير الناحية بهتيم، وسيدة 72 سنة مساكن الزهور مسطرد وعامل 35 سنة بهتيم.