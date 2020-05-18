بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف..29.5 % زيادة في إيرادات المتاحف الاثرية والتاريخية لعام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الاثنين الموافق 18 / 5/ 2020 بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977 في الثامن عشر من مايو ويحتفل به عبر قارات العالم والمتاحف مؤسسات حيه تقتنى المعروضات و الأشياء الثمينة لحمايتها و عرضها لما تمثله من حضارات عميقه وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار "المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول" .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية مايلى :

بلغ إجمالى عدد المتاحف 77 متحف عام 2019 وهو نفس العدد في عام 2018 منهم 39 متاحف اثرية و تاريخية و إقليمية عن عام 2019 مقابــل 34 متحف عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من اجمالى عدد المتاحف حيث بلغت نسبتها 31.2 % من اجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%,ثم محافظة الإسكندرية بنسبه10.4% .

بلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 الف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 الف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.

بلـــغ اجمـالـى إيـرادات المتاحف الاثرية والتاريخية والاقليمية 218.8 مليون جنيه عام 2019 مقابل169 ملــيون جنيــه عــــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5% .