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بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف..29.5 % زيادة في إيرادات المتاحف الاثرية والتاريخية لعام 2019

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الوطن
10:38 ص | الإثنين 18 مايو 2020
المتحف الكبير

المتحف الكبير

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم  الاثنين    الموافق   18 / 5/ 2020     بيانــاً صحفياً  بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف  الذي أقره  المجلس الدولي للمتاحف منذ  عام 1977  في الثامن عشر من مايو ويحتفل به عبر  قارات العالم والمتاحف مؤسسات حيه تقتنى المعروضات و الأشياء الثمينة لحمايتها و عرضها لما تمثله من حضارات عميقه وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار "المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول" .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية مايلى :  

بلغ إجمالى عدد المتاحف 77 متحف عام 2019 وهو نفس العدد في  عام 2018   منهم 39 متاحف اثرية و تاريخية و إقليمية   عن   عام 2019 مقابــل 34 متحف عام 2018  بنسبة زيادة قدرها 14.7%. 

احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من اجمالى  عدد  المتاحف حيث بلغت نسبتها 31.2 % من اجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%,ثم محافظة الإسكندرية بنسبه10.4% .

 

بلــغ عـــدد زائرى  المتاحف  الإقليمية 229.5 الف زائر   عـــام 2019  مقابــل 190.6  الف  زائر عام 2018  بنسبة   زيادة قدرها 20.4%. 

 

بلـــغ اجمـالـى إيـرادات المتاحف الاثرية والتاريخية والاقليمية 218.8  مليون جنيه  عام  2019 مقابل169 ملــيون جنيــه  عــــام 2018 بنسبـة زيادة   قدرها 29.5% .