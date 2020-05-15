محافظ الشرقية: بروتوكول تعاون مع المتحف الكبير لعرض منتجات البردى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم تشكيل لجنه قومية عليا لإعداد ملف عاجل للحفاظ على حرفة البردي تمهيداً لإدراجها علي قائمة التراث اللامادي بمنظمه اليونسكو.

وقال المحافظ إنه تم التواصل مع المتحف المصري الكبير، والذي يعد أهم مشروع بمنطقة الأهرامات حيث يقدم بانوراما متحفية لتاريخ مصر وذلك لعرض منتجات نباتات البردي والتي تمثل قيمة فنية وأثرية تشتهر بها المحافظة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، أنه تم التواصل مع المتحف المصري الكبير لإعداد بروتوكول تعاون مع المحافظة لعرض تاريخها العريق من آثار وفنون شعبية وحرف يدوية والتسويق للمنتجات الحرفية التي تميزها وتشتهر بها.

وأشارت إلى أن البروتوكول سيشمل التعاون في مجالات إقامة ورش حرفية لإنتاج البردي من الزراعة وحتي إنتاج الورقة، وإقامة مناسبة إنتاج أطول ورقة بردي وتخصيص أسبوع تراثي لعرض تراث المحافظة بالمتحف من حرف يدوية وفنون تراثية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام تزامنا مع العيد القومي للمحافظة وبيع المنتجات الحرفية المميزة للمحافظة ببيت الهدايا بالمتحف.