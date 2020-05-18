الأعلى للإعلام: "اتنين في الصندوق" أهان المصريين وتهكم على عمال النظافة

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، ملاحظتين على مسلسل "اتنين في الصندوق"، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت مشهد شرب خمر، وآخر اعتبره التقرير إهانة الشعب المصري.

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، مشهد شرب خمر في الحلقة 16 للراقصة سونيه في مقهى ليلي ويوجد زجاجات خمر، والملاحظة الثانية في الحلقة 17، والتي تضمنت إهانة الشعب المصري "فئة عاملين جمع القمامة"، إذ تضمن المشهد قول حمدي المرغني لنونة: "بالرغم من إن أبوكي زبال بس انتي متربية كويس".

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".