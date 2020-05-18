الحلقة 27 من"2 في الصندوق".. ممادو يضرب نجله زيكا ويحاول قتل دوعكي

زيارة مفاجئة للملحن عز "عبدالعزيز قباج" من شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" بدأت بها أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، ليطلبا منه أن يساعدهما في الوصول لحلمهما في الغناء والتمثيل ليوافق الأول على طلبهما.

وتشهد أحداث الحلقة أولى لقاءات شوقي بحبيبته ناهد "نهى عابدين" وكذلك زكي وحبيبته كريمة "هايدي رفعت" في ظل وضعهما الجديد، وبصفتهما أبناء رئيس دولة .

وتحدث مشادّة كلامية بين شوقي وزكي ووالدهما ممادو "بيومي فؤاد" بعد أن يخبراه برغبتهما في الغناء والتمثيل، حيث يرفض طلبهما تمامًا ويأمرهما بعدم التفكير في الأمر مرة أخرى، وعندما يعترض زيكا على الوقوف أمام حلمهما يعتدي عليه ممادو بالضرب، ليتدخل فورًا الدوعكي "صلاح عبدالله" ليمنعه، فيأمر ممادو بقتله إلا أنّه يتراجع عن قراره بعد تهدئته من نائبه عباسي "محمود البزاوي"، ويهدد شوقة وزكي بالرحيل من المنزل إذا رحل الدوعكي.

ويطلب عباسي من ممادو أن يتحدث معه على انفراد، إذ يخبره أنّه أخطأ في أسلوب التعامل مع شوقي وزكي والدوعكي، ليعتذر ممادو للدوعكي ويطلب منه أن يبقى بالمنزل، ويخبر شوقي وزيكا أنّه موافق على حلم الغناء والتمثيل، بشرط أن يبدئا دروس التأهيل في أقرب وقت.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.