تعليم الغربية: الاستعلام عن بيانات الالتحاق برياض الأطفال إلكترونيا

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية وفرت خدمة إمكانية الاستعلام عن بيانات طلبات الالتحاق برياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات إلكترونيا.

وأشار إلى أن المديرية وفرت ذلك عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" من خلال الرابط: http://portal.algharbiaedu.gov.eg/ ، وذلك في إطار اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالغربية، أعلنت في مطلع الشهر الجاري، فتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، ولمدة 5 أيام، مع تسهيل كافة إجراءات التقديم.