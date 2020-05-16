من أول يونيو.. محافظ بني سويف يستعرض آليات التقديم لمرحلة رياض الأطفال

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضرورة الاستعداد المبكر لإجراءات تقديم مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، لاسيما أن هذا الأمر يشغل أولياء الأمور ويزداد الاستفسار عنه من المواطنين.

وناقش المحافظ الآليات المنفذة أو التي ستنفذها مديرية التربية والتعليم، في ظل خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا، لاسيما فيما يتعلق بمنع أي تجمع محتمل لأولياء الأمور ، خاصة أن مواعيد التقديم ستبدأ في مطلع الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم مع محافظ بني سويف بشأن عدد من الملفات التي تتعلق بالعملية التعليمية، حيث أوضحت آليات التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2021/2020، والتي من المقرر أن تبدأ من 1 إلى 30 يونيو المقبل، طبقًا لقواعد القبول والتنسيق المعتادة، في اطار تعليمات الوزارة.

وأشارت "يوسف" إلى أنه سيتم اتاحة رابط إلكتروني ليتم التقديم عليه لمرحلة رياض الأطفال سواء للغات أو المدارس الخاصة أو الحكومية، مشيرة إلى أنه تم تكليف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنفيذ ذلك، والإعلان عنه بنهاية شهر مايو الجاري.