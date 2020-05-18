أحمد حسنين: لا تربطني قرابة مع عمر الشريف.. والمقارنة ظالمة

أكد الفنان أحمد حسنين، أحد نجوم مسلسلات رمضان 2020 وشبيه الفنان الراحل عمر الشريف، أنه لا توجد أية علاقة قرابة تجمعه مع الفنان العالمي عمر الشريف: "لي الشرف إني أكون شبهة، وفيه اللي بيقول إن فيه شبه، بس في الواقع مفيش قرابة خالص".

وأضاف "حسنين" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أحيانا يشعر بشبه بينه وبين الفنان عمر الشريف، غير أن وضعه بمقارنة معه أمر لا يجوز بتاتا: "أنا ممثل لسة في أول الطريق، والفنان عمر الشريف كل الناس تعرفه"، موضحا أن الفنان عمر الشريف له تاريخ كبير بالسينما المحلية والعالمية، وهي مقارنة غير عادلة له.

وأشار إلى أن دوره في مسلسل "البرنس" لقي ردود فعل إيجابية من قبل متابعي العمل تجاهه: "مبسوط أن الناس شافتني، وأنهم بيحطوا كلامي على كوميكس المواطنين.

وحول ظهوره بعملين دراميين خلال شهر رمضان الحالي، أوضح أن إنتاج أو المشاركة في أي عمل درامي في موسم رمضان 2020 يواجه الكثير من الصعوبات بسبب ما تواجهه البلاد من أزمة تداعيات فيروس كورونا.