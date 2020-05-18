التضامن تشيد بنجاح مؤسسة دور التربية بالشرقية في تصنيع بوابة تعقيم

أشادت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأبناء مؤسسة دار التربية للبنين بالشرقية، الذين نجحوا في تصميم وتنفيذ جهاز بوابة تعقيم، وجرى إنتاجها ذاتيا في ورش الدار وبتكلفة بسيطة، وتحت إشراف مدربي ورشة الكهرباء.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي، تجربة بوابة التعقيم بعد تركيبها علي المدخل الرئيسي بديوان عام الوزارة.

وأكدت القباج توفير أوجه الدعم لأبناء دار التربية، للتوسع في تصنيع بوابات التعقيم وتسويقها مساهمة في مكافحة فيروس كورونا، وتوفير سبل الوقاية في دور الرعاية ومديريات التضامن الاجتماعي.

وقالت القباج إنّ نجاح أبناءنا في دار التربية في تصنيع البوابة، يعكس نجاح البرامج التي يتم تنفيذها في دور الرعاية، وجودة مستوى التدريب في الورش، وقدرة الأبناء على الابتكار ومواكبة متطلبات المجتمع وشعورهم بالمسؤولية ومساهمتهم في خدمة مجتمعهم.

وأوضح محمد كمال الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنّ وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت مراحل تصنيع بوابة التعقيم، وكانت داعمة لأبناء دار التربية، ووجّهت بدعمهم، وكان لتشجيعها لهم عظيم الأثر في تنفيذ البوابة بمستوى تقني متميز وبأقل تكلفة، وجرى إنتاج 8 بوابات حتى الآن، وسيتم التوسع في إنتاج أعداد اكبر وتكلفة اقل.

والتقطت وزيرة التضامن الاجتماعي، صورا تذكارية مع فريق العمل الذي نفذ بوابة التعقيم، ومدربي ورش الكهرباء وفريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.