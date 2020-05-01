 "دوكا": زيادة الوفيات بكورونا في دور الرعاية بكندا يثير قلقنا

أعرب زعيم الحزب الليبرالي في مقاطعة أونتاريو الكندية، ستيفن ديل دوكا، أمس الخميس، عن قلقه بشأن عدد الوفيات المتزايد بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في دور الرعاية طويلة الأمد، مشددا على ضرورة قيام الحكومة المحلية بالمزيد من الجهد لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة.

وقال الزعيم الليبرالي المنتخب حديثا، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك ثلاثة أو أربعة مجالات لم تقم فيها الحكومة المحلية بما يكفي للحفاظ على صحة وسلامة الناس، وخاصة في دور الرعاية طويلة الأجل.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الإحصاءات الرسمية عن أن 75% من وفيات أونتاريو بسبب كورونا المستجد حدثت في دور الرعاية طويلة الأمد.

وأوضح دوكا: "لم نصل بعد إلى أقصى قدراتنا لاختبار الفيروس. الأمر يثير دهشتي أنه من الغريب بعض الشيء أننا لم نحصل على إجابات واضحة كشعب، لأن السبب في أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تحقيق قدرتنا اليومية على الاختبار".

دوكا: إجراء مناقشات حول إعادة فتح المجتمع ببطء لكن بثبات وأمان

وأوضح ديل دوكا، أن الحكومة تحدثت عن الوصول إلى 13 ألف اختبار يوميا "وهو أمر استغرقنا للوصول إليه أكثر من ثلاثة أسابيع، ومؤخرا تحدثت الحكومة أنه بحلول يوم 29 من أبريل الجاري سنصل إلى 14 ألف اختبار يومي، واليوم هو 30 أبريل ولم نصل بعد إلى ذلك الحد".

وأشار دوكا، إلى إجراء مناقشات حول إعادة فتح المجتمع ببطء ولكن بثبات وأمان، وإعادة فتح الاقتصاد، مؤكدا ضرورة الوصول إلى 20 ألف اختبار يومي للمساعدة على تتبع المرضى ووقف انتشاره والعودة إلى الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن حكومة المقاطعة تقوم بجهود طيبة في محاولات وقف تفشي كورونا المستجد وحماية السكان.

وتابع دوكا قائلا: إنه ومع ذلك هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أونتاريو خلال هذه الفترة الصعبة.