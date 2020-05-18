جوائز للفائزين.. تفاصيل المشاركة في هاكاثون الشباب العربي لحل الأزمات

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع مركز الشباب العربي هاكاثون الشباب العربي تحت شعار "حلول الشباب لمواجهة الأزمات" ليقدم الشباب العربي أفكارهم لـ6 مسارات وتحديات مختلفة هي:

1. الأمن الغذائي والدوائي.

2. الاقتصاد الوطني.

3. فرص العمل والوظائف.

4. المسؤولية المجتمعية.

5. القطاع الصحي.

6- التعليم.

ويأتي ذلك لتحفيز الشباب على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات التي تخدم واقعهم اليوم، والمساهمة معهم بتوظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة المجتمعات العربية.

ولا يشترط هاكاثون أن يكون المشاركون خبراء في مجال التقنية وتطوير البرمجيات، وإنما بإمكان كل شاب وشابة تقديم أفكارهم المبتكرة والقابلة لأن تتحول إلى مشروع تخدم مجتمعهم إذا جرى تأهيل أفكارهم إلى المرحلة التالية، ويُطلب من المتقدمين الالتزام بأسبوع واحد لتطوير فكرتهم مع المدربين الذين سيساعدونهم في إعداد عرضهم النهائي للحدث الافتراضي المباشر، ليتمكنوا من تقديمه أمام لجنة من الحكام (الخبراء وصناع القرار) الذين سيقيمون الحل النهائي الخاص على المعايير التالية: الابتكار والاستدامة والتأثير الاجتماعي ومدى صلة الحل بالتحدي.

معايير التقديم

باب التقديم مفتوح لأصحاب الأفكار أو الحلول التقنية الإبداعية، سواء كانوا خبراء متخصصين في مجال التقنية أو غير مختصين ولديهم أفكار مقترحة.

مواصفات المشاركة في هاكاثون الشباب العربي:

- أن يكون سن المشاركين بين 18 إلى 35 عامًا.

- امتلاك فكرة تقنية مبتكرة وواضحة، مستدامة وقابلة للتنفيذ ومرتبطة بالتحديات الـ6 المحددة.

- امتلاك الخبرة المناسبة لتنفيذ الفكرة أو الإشراف على تنفيذها كحل لمساعدة المجتمع العربي بالتعامل مع إحدى التحديات الـ6 المحددة.

- لا يشترط على المشاركين أن يكونوا مبرمجين أو خبراء تقنية.

- يجب أن تكون المشاركة والملفات المقدمة باللغة العربية فقط.

- يتم تكريم الفائزين في حدث إلكتروني مباشر بعد إلقائهم للعرض النهائي والحصول على التصويت من لجنة التحكيم.

خطوات التقديم

- تعبئة ومشاركة نموذج التقديم.

- مشاركة فيديو تقديمي يساعد على فهم أفكارهم ويتضمن مقدمة عن أنفسهم/الفريق، عن التحدي وشرح الفكرة.

- أن يكون الفيديو باللغة العربية وألا تتجاوز مدته دقيقتين.

- تقديم الفكرة قبل الساعة 12 مساءً من تاريخ 30 مايو 2020.

وللإجابة عن أسئلتهم أو للحصول على المزيد من المعلومات يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: Hackathon@arabyouthcenter.org، كما يمكن التقديم عبر الرابط: https://arabyouthcenter.org/ar/hackathon-form.