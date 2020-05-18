نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى البياضية

قام محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، بجولة ميدانية في مركز ومستشفى البياضية برفقة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة إزالة كافة الآثار السلبية الناجمة عن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة .

تفقد نائب المحافظ خلال جولته، أعمال التشطيبات الداخلية داخل مستشفى البياضية الجديدة، وتأكد من التزام العمال بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المواد المطهرة حرصاً على سلامتهم داخل مواقع العمل.كما تابع "خيري" جولته، بتفقد وحدة طب الأسرة بالحبيل بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد بالوحدة الصحية.