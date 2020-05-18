شون وصوامع الأقصر تستقبل 12 ألف طن قمح من المزارعين

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 12 ألف و460 طنًا من القمح، بنسبة 36.65% من السعة التخزينية لصوامع وشون المحافظة، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح من المزارعين وحتى اليوم الاثنين.

وأشار وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلى أن عمليات التوريد تتم في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن موسم توريد محصول القمح من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بدأ منذ 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لمحافظة الأقصر تبلغ 34 ألف طن، منها 23 ألف طن ببنكر إسنا، و5 آلاف طن بشونة إسنا، وألف طن بصومعة أرمنت و5 آلاف طن شونة أرمنت.