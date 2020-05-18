بحضور رئيسة البلاد.. "أكروبوليس الأثري" في اليونان يفتح أبوابه للزوار

فتح موقع أكروبوليس الأثري في أثينا، اليوم، أبوابه أمام الزوار كما فعلت كل المواقع الأثرية المفتوحة في اليونان، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد إغلاقها لشهرين بسبب وباء "كوفيد-19".

وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع الذي يضم معبدا إغريقيا قديما والواقع على قمة تلة مطلة على العاصمة، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

وحضرت المناسبة وزيرة الثقافة لينا ميندوني وصحفيون وموظفون وجميعهم وضعوا أقنعة واقية، بينما اتّخذت إجراءات لمكافحة الفيروس قبل السماح للناس بالدخول.

وقالت كاتبة روسية تقيم في أثينا منذ 5 سنوات رافقها زوجها لفرانس برس: "لم نرَ هذا العدد القليل من الناس من قبل في الأكروبوليس"، مضيفة: "الأمر أشبه بالقيام بزيارة خاصة".

وذكرت وزارة الثقافة أنه جرى وضع حواجز تفصل بين الزوار وتعقيم المواقع، وزار 2.9 مليون شخص أكروبوليس العام الماضي، في زيادة نسبتها 14.2% عن العام السابق ليكون بذلك أكثر موقع يستقبل زوارا في اليونان.

وذكرت وزارة الثقافة والرياضة في بيان أنه "تم فتح المواقع الأثرية اعتبارا من 18 مايو، في المرحلة الأولى من عملية إعادة إطلاق المؤسسات الثقافية في البلاد بشكل تدريجي".