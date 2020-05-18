نائب: مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" استمرار لدور "صندوق تحيا مصر"

أشاد محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بدور صندوق تحيا مصر بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لدعم الفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من تداعيات تفشي كوفيد-19، ضمن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنّ جهود المبادرة تنوعت بين دعم القطاع الطبي، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة، وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد زين الدين الدور الفعال للصندوق الذي أنشئ بقرار سياسي وسيادي من أعلى رأس في الدولة، وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون وسيلة وأداة بيد الدولة للتدخل السريع في عمليات الإغاثة.

وأوضح أنّ صندوق "تحيا مصر" استطاع خلال المئة يوم الأخيرة، إغاثة المتضررين من أزمة السيول ومعاونة الدولة في مكافحة كورونا وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، وإطلاق قوافل لدعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات المتأثرة بأزمة كورونا، وإعادة إعمار المنازل ضمن مبادرة حياة كريمة.