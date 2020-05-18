يضم 4 سيدات.. ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث مركز قليوب القبض على تشكيل عصابي يضم 7 أشخاص، بينهم 4 سيدات، لقيامهم بترويج المخدرات، وأُحيل جميع المتهمين للنيابة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، يفيد بالقبض على تشكيل عصابب يضم 7 أشخاص بينهم 4 سيدات، وهم " م ش ح " 32 سنة، و"ان ع" 34 سنة، و"ع ع ع" 17 سنة، عاطلين، وضبط 4 سيدات، وهن "ح م ع"، 49 سنة، و"د ط ع"، 19 سنة، و" ع م ع"، 42 سنة، و"ا ع ا" 17 سنة، وبحوزتهم 300 جرام هيروين وحشيش، و150 جرام من مخدر الشادو.

كما تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص من القبض على تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين، وهم "ا م ز "، 34 سنة، و"ع م ع"، 38 سنة، و"ا م ع"، 41 سنة، و"ا ع ا"، 39 سنة عاطلين، وضُبط بحوزتهم على بندقية آلية، و150 جرام هيروين، ومبلغ مالي بقصد الاتجار.