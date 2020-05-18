نائب يقترح دراسة تطورات الذكاء الاصطناعي لمواجهة الغش الإلكتروني

رأي جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنّ إشكاليات الغش الإلكتروني الذي كشفت عنها تجربة الامتحانات الإلكترونية في الصفين الأول والثاني الثانوي هذا العام، في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، يتطلب التفكير في سبل ردع لمثل هذه التحديات، التي لو امتدت بشكل أكبر من المؤكد ستضر التجربة بشكل سلبي، ومن ثم الضرر الأكبر للمنظومة التعليمة التي تعمل الدولة بكل إخلاص لتطويرها.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، أكد خلالها أنّ شواهد هذه الإشكالية تتضمن اصطحاب أشخاص آخرين مع الطلاب لمساعدتهم في أعمال الحل للامتحانات، وأيضا قيام البعض بأداء الإمتحان بدلا من الطالب، ومن باب أنّ الامتحانات تجري في المنازل لا يوجد أي رقيب عليهم، ومن ثم التفكير في رؤي لمواجهة هذه الإشكاليات أصبح ضرورة مهمة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنّ الاعتماد على الوعي لدى الأسرة في هذا الملف غير كاف، ولم تنجح أي خطوات في هذا الأمر، ومن ثم التحركات الأفضل قد تكون في سبل الاستفادة الشاملة من تطورات الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه تفعيله على أجهزة التابلت الذي تجري من خلالها الامتحانات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنّ تطورات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها لمواجهة هذه الإشكاليات، إذ إنّه من شأنها أن تحقق ردع لها، مؤكدا أنّ مثل هذه التحركات نجحت في العديد من المجالات خاصة تحليل الأبحاث الدراسية ورصد أي فقرات منقولة من أبحاث سابقة من خلال الذكاء الاصطناعي، بعد أن أثبتت العديد من الدراسات شيوع عمليات الغش في إعداد الأبحاث الدراسية، إذ يعمد بعض طلاب المدارس إلى الاستعانة بفقرات من أبحاث ودراسات سابقة وينسبونها لأنفسهم.