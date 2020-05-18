وزير الصحة العراقي: البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم، عن البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "تم اليوم البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين"، مبينًا أن "ذلك جاء نظرًا لزيادة أعداد الإصابات بوباء كورونا في محافظة بغداد وبشكل متسارع وظهور بؤر وبائية في بعض المناطق".

وأضاف "التميمي"، أن المناطق مشمولة بالحظر المناطقي هي مدن الصدر والحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية، موضحًا أن "ذلك سيتزامن مع تنفيذ قرار لأكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحلات".

وأشار التميمي، إلى "أننا سنتخذ نفس الإجراءات في باقي مناطق بغداد والمحافظات في حال تأشير زيادة في أعداد الإصابات فيها".

وأكد انه "سيتم اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر المناطقي".