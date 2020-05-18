اليابان: قاعدة أمريكية طلبت من عمالها منع أبنائهم من الذهاب للمدرسة

أعلن مجلس التعليم المحلي بمدينة إيواكوني اليابانية، اليوم، أن قاعدة عسكرية أمريكية في غرب اليابان طلبت من الموظفين اليابانيين عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس المحلية في محاولة لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان أصدره المجلس أن المدارس الابتدائية والإعدادية أعيد فتحها في إيواكوني، محافظة ياماجوتشي في 7 مايو الجاري بعد إغلاقها كجزء من إجراءات مكافحة انتشار الفيروس.

لكن 55 طفلاً غابوا عن مدرستين ابتدائيتين محليتين يوم الجمعة، بسبب طلب من محطة سلاح الجو الأمريكي في إيواكوني، وفقًا لما ذكره مجلس التعليم في المدينة.

ووفقا للقاعدة، يُحظر على الأطفال أبناء العسكريين والموظفين الأمريكيين العاملين في القاعدة الذين يذهبون إلى المدارس خارج المنشأة الذهاب إلى المدارس كما طُلب من الموظفين اليابانيين اتخاذ خطوات مماثلة لأطفالهم.

ولا يُسمح للموظفين اليابانيين في القاعدة بالعمل هناك إذا التحق أطفالهم بالمدارس المحلية ويُسمح لهم فقط بدخول القاعدة مجددا بعد 14 يومًا من توقف أطفالهم عن الحضور لمدرسة.

وبين السكان حتى بعض الآباء الذين لا يعملون في القاعدة أبقوا أطفالهم في المنازل من المدارس بسبب مخاوف انتشار الفيروس.

من جانبه قال متحدث باسم القاعدة، إنه من الأهمية الحد من انتشار الفيروس وحماية قوة الجيش، مضيفا أن القاعدة أكدت مع مجلس التعليم أنه لن يكون هناك أي ضرر للطلاب بسبب الغياب.