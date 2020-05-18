رئيس وزراء روسيا: وضع كورونا في البلاد لا يزال صعبا ولكنا متفائلون

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في البلاد لا يزال صعبا، مستدركا أنه تسنى وقف تنامي وتيرة الإصابات، مما يبعث على التفاؤل الحذر.

وقال "ميشوستين" خلال اجتماع افتراضي لمجلس التنسيق الخاص بمكافحة فيروس كورونا، اليوم: "الوضع حول انتشار فيروس كورونا في بلادنا يبقى صعبا، لكنه يمكن القول إنه تسنى لنا وقف ارتفاع الإصابات.. وحسب أكثر التقديرات حذرا، فإن هناك ديناميكية إيجابية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار "ميشوستين"، إلى أن مزيدا من المرضى يتعافون ويغادرون المستشفيات عائدين إلى منازلهم، مضيفا "أننا نرى في ذلك نتيجة للعمل الممنهج الذي قامت به روسيا خلال الشهرين الماضيين".

وأكد أن "دورا كبيرا في ذلك لعبه نظام العزل الذاتي الصارم الذي سمح بكسب الوقت ومنع ارتفاع الإصابات بشكل متسارع، مثلما شهدته بعض الدول الأجنبية".