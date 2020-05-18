هيئة الكتاب تنظم سهرة شعرية بصالون القاهرة الدولي الليلة

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم علي الحاج، صالون القاهرة الثقافي الدولي برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي محمد حميدة، في العاشرة مساء اليوم، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على فيس بوك؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

ويستضيف الصالون يشارك في الأمسية، الشاعر العماني حسن المطروشي، والشاعر المصري علي عمران، والشاعرة اللبنانية حنان فرفور، والشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، والفنان أشرف علي من مصر.

ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والشاعرة ايمان زياد، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.