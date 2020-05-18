بومبيو ينتقد تهديد الصين بالتدخل في عمل صحفيين أمريكيين بهونج كونج

انتقد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ما اعتبره تهديدا من الحكومة الصينية بالتدخل في عمل صحفيين أمريكيين في هونج كونج.

وقال بومبيو في تصريح صحفي، إن هؤلاء الصحفيين ينتمون للصحافة الحرة، في إشارة إلى الصحافة الأمريكية، مضيفا "أنهم ليسوا من موظفي الدعاية، وأن ما يقومون به من عمل جليل يصل إلى المواطنين الصينيين وإلى العالم".

وأكد الوزير الأمريكي أن أي قرار يمس الحريات في هونج كونج والمكفولة بموجب القوانين الدولية سوف يؤثر دون شك على تقييم الولايات المتحدة لوضع المنطقة.

يذكر أن بومبيو قد دأب على انتقاد السلطات الصينية في تعاملها مع الصحفيين الأمريكيين، حيث كانت قد سحبت أوراق اعتماد عدد منهم في فبراير الماضي بسبب انتقادات وجهت للصين.