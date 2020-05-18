وزير الشباب: الدفع بـ125 ألف طن مساعدات غذائية في 8 محافظات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك تضافرًا للجهود بين وزارته ووزارة التضامن الاجتماعي وجمعية "مصر الخير"، لنشر السلع الغذائية على مختلف المحافظات، وخصوصًا محافظات الصعيد.

وأضاف "صبحي" خلال بث مباشر نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، وشاركته الدكتورة نيفين القباج، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، أنه تم الدفع بـ125 ألف طن من السلع الغذائية في 8 محافظات، موضحًا أن تلك المساعدات تأتي في ضوء ما تقوم به الحكومة المصرية للوقوف بجانب المواطنين في تلك الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا ويعاني منه العالم كله.