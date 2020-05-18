وفاة السفير الصيني بإسرائيل بين "السكتة" وتحقيق بكين.. القصة الكاملة

بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان توليه المنصب، عُثر على جثة السفير الصيني في إسرائيل "دو وي"، صباح أمس، والذي كان يعيش بمفرده في منزله، فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين.

وعثر على جثة السفير الصيني، داخل منزله في "هرتسيليا"، بحسب المصادر الرسمية الصينية، التي أفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه توفي فجأة لأسباب صحية، لكن التفاصيل بحاجة إلى مزيد من التأكيد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، طُلب من السفير الجديد عزل نفسه لمدة أسبوعين لدى وصوله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يمنع الإعلان الأولي عن أن الوفاة طبيعية من تداول أحاديث عن وجود مؤامرة، لا سيما أن وفاة السفير الصيني جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل.

وفي تطور للقضية وتغير دراماتيكي، اليوم، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن السلطات الصينية سترسل فريقًا خاصًا للتحقيق في وفاة سفيرها لدى تل أبيب، لافتة إلى أن ذلك الفريق لن يخضع للحجر الصحي لدى وصوله.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الفريق سيجري تحقيقًا داخليًا قبل الترتيبات المنتظرة لنقل الجثمان إلى الصين، وتنسيق الأمور الإدارية في السفارة الصينية في إسرائيل.

أما الشرطة الإسرائيلية، فقالت إن السفير توفي نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلان لم يكن كافيا لبكين والتي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، فإن الشرطة الإسرائيلية، فتحت تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الخبراء الطبيون قدروا أن السفير توفي أثناء نومة نتيجة السكتة القلبية.