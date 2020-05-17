وفاة السفير الصيني وتشكيل الحكومة وكورونا.. يوم الأحداث في إسرائيل

يوم مكدس بالأحداث الهامة مر به الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حيث عثرت السلطات الإسرائيلية على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي، ميتا داخل منزله، حسبما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

يديعوت أحرونوت: لم يعرف سبب وفاة السفير الصيني حتى الآن

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن السفير الصيني لدى تل أبيب وجد ميتا فوق سريره في منزله، ولم تعرف سبب الوفاة حتى الآن، فيما أكد مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الشرطة توجد حاليا في منزله وجاري التحقيق في الحادث.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادث وأن وفاته اكشفت عندما لم يذهب إلى موعد تناول الإفطار فطرق عليه عمال المنزل باب غرفته دون إجابة منه وعندما دخلوا إلى الغرفة وجدوه قد فارق الحياة.

وكان السفير الصيني قد نشر مقالا قبل يومين يعلق فيها على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو بشأن وصف الاستثمار الصيني في إسرائيل بأنه خطر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن السفير كتب في مقالة له أن بومبيو يرى في السنوات الأخيرة أن أي استثمار صيني في إسرائيل بمثابة ما وصفه بـ "خطر أمني"، وذلك مقابل انخفاض استثمارات الصين في إسرائيل، متسائلا، كيف يمكن القول إن "الصين تشتري إسرائيل؟".

حكومة وحدة تؤدي اليمين في إسرائيل

الحدث الثاني الذي شهدته إسرائيل اليوم، الأحد، تمثل في موافقة الكنيست الإسرائيلي، على تشكيل حكومة دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصوت الكنيست على انتخاب ياريف ليفين من حزب الليكود رئيسا له، وذلك بعد حصوله على 71 صوتا من أصل 120 في الكنيست، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان كل من نتنياهو وشريكه المنافس بيني غانتس قد أعلنا تعييناتهما في الحكومة الجديدة، الأكثر تضخما في التاريخ الإسرائيلي مع 36 وزيرا و16 نائبا.

وأعلن نتنياهو وغانتس، الجنرال العسكري السابق، الشهر الماضي، أنهما سينحيان خلافاتهما جانبا لتوحيد القوى لقيادة البلاد خلال أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها الاقتصادية الشديدة.

ويقضي اتفاقهما المثير للجدل لتقاسم السلطة بأن يتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لأول 18 شهرا قبل أن يتم استبداله بغانتس لمدة 18 شهرا.

تسجيل حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

وفي نهاية اليوم أعلنت إسرائيل، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 16617.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 272 حالة.

وأضافت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 55 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و37 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.