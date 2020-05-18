بقوة 4.1 ريختر.. زلزال قوي يضرب منجما في شمال السويد

أعلن مسؤولون في السويد، أن زلزالاً ضرب منجماً شمالي البلاد اليوم، واصفين إياه بأنه واحد من أقوى الزلازل التي تم تسجيلها هناك.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، أن الزلزال وقع بمنجم في مدينة كيرونا بمقاطعة لابلاند شمالي السويد، حيث كان 13 شخصا بالموقع وقت حدوث الزلزال، وأضافت الشبكة أن أحداً لم يُصَب في هذه الحادثة.

وأوضحت الشبكة الوطنية السويدية لرصد الزلازل، أن الزلزال الأخير كان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر.

يُشار إلى أن المنجم يُوصَف بأنه أكبر وأحدث منجم خام حديد تحت الأرض في العالم.