موسكو وواشنطن تناقشان إرسال أجهزة تنفس صناعي إلى روسيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن موسكو وواشنطن تناقشان مسألة إرسال أجهزة التنفس الصناعي من الولايات المتحدة إلى روسيا.

وقال "ريابكوف"، خلال محاضرة مرئية ألقاها لطلاب معهد العلاقات الدولية في موسكو، نقلتها وكالة "سبوتنك" الروسية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه بعد أن أطلقت الولايات المتحدة إنتاجًا ضخمًا لأجهزة التنفس الصناعي، فإنها ستكون جاهزة للمشاركة معنا".

وأضاف "نحن نرحب بهذا الموضوع ويتم الآن مناقشة هذه المسألة. نحن نعتبر مثل هذه المساعدة أمرا طبيعيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبِل اقتراحه بتزويد روسيا بأجهزة تنفس اصطناعي لدعم المرضى المصابين بالفيروس التاجي.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 8926 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 3238 إصابة في العاصمة موسكو؛ ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 290678 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 3238 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشار المقر إلى تسجيل 91 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 2722 شخصا.