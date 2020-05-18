 مستشفى القناطر الخيرية يكرم طاقم التمريض لدورهم في مواجهة كورونا

كرّم الدكتور عمرو مصطفى، مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، طاقم التمريض بالمستشفى لدورهم الكبير خلال الفترة الحالية في مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ووجه "مصطفى" الشكر لكل العاملين بالمستشفى خاصة طاقم التمريض نظرا لتفانيهم فى القيام بمهام عملهم رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع الطبي في التصدي للوباء، كما منح شهادة تقدير للمتميزين من طاقم التمريض.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مريض كورونا يحتاج إلى خدمات طبية ونفسية خاصة لا يؤديها إلا التمريض، مؤكدا أن الممرضين هم خط المواجهة الأول مع المرضى. وقال "الطباخ" إن التمريض هم أبطال معركة كورونا الحقيقيين، فلهم كل الاحترام والتقدير وسيسجل التاريخ ما قدموه خلال تلك الأزمة لخدمة المصريين.

من جانبه، قال مدير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، إن قطاع التمريض هو العمود الفقري لكافة مستشفيات مصر لعبور هذه الأزمة بسلام، مؤكدا على شجاعتهم الكبيرة في التعامل مع هذا الوباء بحرفية عالية. وتابع:"نحن في حالة حرب حقيقية مع المرض وعلينا مسئولية كبيرة أمام الله وأمام الوطن الذى ذرع الثقة فينا منذ بداية هذه المحنة ويجب أن نكون على قدر هذ المسئولية".

وتستقبل مستشفى القناطر الخيرية المركزي، يومياً العشرات من الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وفقا للإجراءات التى أقرتها وزراة الصحة مع الحالات المرضية من تشخيص قبل تحويلها للمستشفيات المتخصصة.