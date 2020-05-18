ميركل: سيتم التغلب على كورونا بشكل أسرع إذا عمل العالم معا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه سيتم التغلب على جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، بشكل أسرع إذا عمل العالم معا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم، أكثر من 174700 إصابة بكورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد.

وقال تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية، استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية: "سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالوباء، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس الأحد"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".