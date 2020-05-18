استعدادا للعيد.. "الفلاحين" تضخ دواجن ولحوم بتخفيضات 25%

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، باستعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الفطر المبارك، وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن داخل المجمعات الاستهلاكية، وطرح كحك العيد بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة 25% إلى 30%.

وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، إنّه جرى ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%، إذ بلغت أسعار اللحوم البرازيلية المستوردة 63 جنيها للكيلو، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية الطازجة التي يتم ذبحها في مصر بسعر 100 جنيه للكيلو، أما الدواجن المجمدة فوصل سعرها 37 جنيها للكيلو، وأوراك الدواجن المجمدة 32.5 جنيه للكيلو، ‫وبط مسكوفي بسعر 38.5 جنيه، ‫ولحوم كباب حلة مجمدة 68 جنيها للكيلو، و‫دواجن فيليه 70 جنيها، وهذه الأسعار في متناول الجميع.

وأوضح النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أنّ وزارة التموين طرحت كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1350 مجمعا، إلى جانب منافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم، أنّ أسعار كحك العيد 2020 في المجمعات الاستهلاكية جاءت كالآتي: كحك سادة 60 جنيها للكيلو، كحك ملبن 65 جنيها للكيلو، كحك مكسرات 85 جنيها للكيلو، الغريبة سادة 75 جنيها للكيلو، غريبة باللوز 85 جنيها للكيلو، بيتي فور عادي 65 جنيها، بيتي فور لوكس 85 جنيا للكيلو، البسكويت 50 جنيها للكيلو، علبة مشكل 2 كيلو بسعر 125 جنيها.

ولفت إلى أنّ المطاحن التموينية صرفت كميات الدقيق المخصصة للمخابز مقدما، وهي أيام بدء إجازة عيد الفطر المبارك، طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز.