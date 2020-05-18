"المالية" تطرح تعديلا جديدا لقانون القيمة المضافة قريبا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ السنوات القليلة الماضية شهدت تطورا هائلا في المنظومة الضريبية، خصوصًا على مستوى تسهيل وتيسير الإجراءات، وجرى التقدم بتشريع جديد لتوحيد الإجراءات الضريبة، يكون بمثابة نقلة نوعية في المنظومة الضريبة، فضلا عن التعاقد مع شركات عالمية لميكنة الإجراءات الضريبية، بهدف تقليل العنصر البشري.

وأضاف معيط، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة لمناقشة مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان المقدم من الحكومة، أنّ الهدف من التشريع هو مد الوقف لمدة عامين جديدين، لتخفيف العبء على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا.

ولفت إلى أنّه جار ميكنة الإجراءات الضريبية، والتصور العام سيكون جاهزا العام المقبل، مضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات ونظام إلكتروني، موضحا أنّ الوزارة بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.