عبدالعال: لن نغامر بإحالة قانوني الجمارك والضرائب دون دراسة جيدة

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنّ قانوني الإجراءات "الضريبة الموحد" و"الجمارك" ما زالا داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والأمر يحتاج لدراسة جيدة قبل الدفع بهم للجلسة العامة، خاصة أنّهما بمثابة الدستور المالي للدولة، ولا يمكن على الإطلاق المغامرة بالدفع بهم للجلسة دون دراسة جيدة.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أنّ المجلس لم يتأخر على الإطلاق في مناقشة مشاريع القوانين، خاصة أنّ مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد على سبيل المثال، استغرق سنة لكي تنتهي الحكومة من إعداده، بخلاف الحساب الختامي والموازنة العامة في ظل الظروف الموجودة الحالية.