عبدالعال للنواب: بلاش تشاركوا في أفراح وجمايل.. انتوا قدوة

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، النواب، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونان قائلا: "بلاش المشاركة في أفراح أو مناسبات أو جمايل، لأنهم هيصوركوا وانتوا قدوة لكل اللي حواليكم".

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة، أنّنا في مرحلة دقيقة للغاية، ونريد العبور منها بسلام، لذلك لا داع لأي تجمعات، ويجب الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وكان عبدالعال، انتقد في بداية الجلسة العامة اليوم والمخصصة لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، التفاف النواب حول الوزراء الموجودين بالجلسة، قائلا: "هذه المشاهد يتم استخدامها في حملات مضادة، ضد نواب البرلمان".

واستطرد عبدالعال: "سيتم استغلال هذه الصور في الداخل والخارج، وأي رصد إعلامي هيقولك شوف 3 أو 4 نواب واقفين حوالين الوزير، خلوا بالكم، المشاهد دي بتستخدم ضدنا"، متابعا: "كيف نطلب من المواطنين الالتزام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ونحن لا نقوم به".