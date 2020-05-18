"غراب" يطلق مبادرة "إرادة شعب الشرقية ..أسبوع الحسم" لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تدشين مبادرة " إرادة شعب الشرقية ..أسبوع الحسم" لمواجهة كورونا، إدراكاً بأهمية حملات التوعية المباشرة بين المواطنين للحد من معدلات انتشار الفيروس .

وقال المحافظ إن المبادرة تهدف إلى مساهمة الشباب في نشر الوعي بين المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، والانتشار الدائم في الأماكن المختلفة والتي تحمل تجمعات كثيفه للمواطنين كالأسواق والمناطق التجارية لمساعدة الجهاز التنفيذي ورجال الشرطة في فض التجمعات، ولحث المواطنين على عدم اتباع السلوك الخاطىء والتزاحم والتكالب علي الشراء، وتوعيتهم بكيفيه حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا خاصة في الأسبوع المتبقي على حلول عيد الفطر المبارك، وحثهم أيضاً علي استخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامة الطبية أثناء تواجدهم خارج منازلهم سواء في أعمالهم ذهاباً وإياباً أو أثناء حصولهم علي احتياجاتهم.

كما تهدف المبادرة والتي سوف يشارك فيها شباب من أبناء محافظه الشرقية من مختلف القطاعات وشباب الجمعيات الأهلية والمتطوعين من أبناء الشرقية لخدمة المجتمع على محاصرة الفيروس في أقصر وقت ممكن والتقليل من حدة انتشاره وتقليل عدد الإصابات الجديدة من خلال إجبار المواطنين على تنفيذ الإجراءات الوقائية .

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار ترسيخ مفهوم استخدام الكمامة كأسلوب حياة للحفاظ علي صحة المواطنين ومنع إصابتهم بالفيروسات المعدية واستخدام كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتخطي الفترة الراهنة باعتبارها الفتره الحاسمة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة متعددة الأغراض، فمنها التوعوي والصحي والبيئي والاجتماعي والرياضي والثقافي والتنموي وغيرها على أن يحمل كل إصدار هدف محدد وشعار جديد بهدف تنمية المجتمع والارتقاء به، مؤكداً علي أن مجموعة الشباب المشارك هم النواة لتقديم الخدمات المجتمعية في كافة المجالات وحلقة الوصل الدائمة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.

وناشد المحافظ المجتمع المدني دعم هذه المبادرة من خلال توفير المطهرات والكمامات الطبية ليقوم الشباب أثناء مزاولة عملهم التوعوي بتوزيعها على غير القادرين في وسائل المواصلات الجماعية والشوارع والأسواق للحفاظ علي صحة وحياة جميع أفراد المجتمع .