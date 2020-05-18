لجنة من الإرشاد الزراعي تتفقد مزارع القطن بالقنطرة شرق

تفقد الدكتور سامي بدر رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بالإسماعيلية، الحقول الإرشادية للقطن، في إطار الحملة القومية للنهوض بالمحصول، بقرية جلبانة التابعة للإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، ورافقه في الجولة المهندس حمدي عبد الوهاب مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس كمال فتحي مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس نفادي محمد مدير الإرشاد الزراعي بالإدارة، وعدد من مهندسي جهاز القطن.

واستمع "بدر" خلال الجولة لشكاوى المزارعين ووعد بحلها، مؤكدًا أن خطة المكافحة الحقلية للزراعات الصيفية تعتمد وترتكز على عدة محاور، وهي متابعة وفحص الزراعات بالتنسيق مع جهاز المكافحة بالإدارة، وكذلك التشديد على الاهتمام بالمصايد بمختلف أنواعها وتنفيذ جميع تعليماتها وفحص الزراعات المختلفة ومكافحة الآفات الحشرية والمرضية خاصة الآفات الأولية "التربس والمن والعنكبوت الأحمر والدودة القارضة" وذلك باستخدام بدائل المبيدات.

كما شدد بدر على مكافحة الحشائش داخل وخارج الزراعات لما لها من تأثير سلبي على الإنتاج حيث أنها عائل للإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، كما أنها تشارك النباتات في الغذاء والماء. وذلك بناء على تعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.

يذكر أن المساحة المزروعة العام الماضي بالقطن بلغت 1174 فدان بزمام الإدارة، والصنف المزروع كان جيزة 94 طويل التيلة مبكر النضج ومقاوم للآفات ويعطي قطن عالي الإنتاجية وأكثر نعومة.