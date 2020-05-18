إسرائيل تسجل وفاة واحدة و14 إصابة بكورونا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و14 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 272 وفاة و16621 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت"، عن وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية قولها، إن من بين الإصابات هناك 57 إصابة خطيرة و47 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية، إلى شفاء 13014 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ومع انخفاض عدد المرضى وتباطؤ تفشي الوباء واصلت حكومة الاحتلال الإسرائيلية منح التسهيلات ورفع المزيد من إجراءات العزل.