في ذكرى ميلاده.. أبرز الأعمال الفنية المأخوذة عن كتابات يوسف إدريس

تحل علينا اليوم، ذكرى ميلاد الدكتور يوسف إدريس، المولود في مثل هذا اليوم 19 مايو سنة 1927.

ويوسف إدريس كاتب قصصي ومسرحي وروائي، ويوصف بـ"أمير القصة"، عبر في أعماله عن نماذج متنوعة من البشر، خاصة المهمشين والنساء، في صراعاتهم مع الحياة، وتحول عدد من أعماله إلى السينما، هذا بخلاف العديد من الأعمال التى تم تقديمها على خشبة المسرح.

وفي ذكرى ميلاده، نعرض أبرز الأعمال الفنية المأخوذة عن أعمال يوسف إدريس.

لا وقت للحب:

إنتاج 1963، وكتب له يوسف إدريس القصة والحوار، أما السيناريو، فكتبه لوسيان لامبيير، وبطولة فاتن حمامة ورشدى أباظة، ومن إخراج صلاح أبوسيف، تدور الأحداث خلال الفترة التي وقعت فيها حادثة حريق (القاهرة) في عام 1952، حيث يتعرف (حمزة المهندس) العضو المتطوع بالحرس القومي على مدرسة تدعى (فوزية)، وبعد اندلاع الحريق، يحاول الانجليز القبض على كافة المتطوعين في الحرس القومي، فيختبئ (حمزة) لدى أحد أصدقائه، وتساعده (فوزية) بكل ما تملك، وتحاول هي الأخرى تشكيل خلية خاصة بها من أجل ضرب القوات الإنجليزية في منطقة (القنال).

الفرافير:

مسرحية قدمت لأول مرة فى 1964، بطولة توفيق الدقن وسهير البابلى وعبدالسلام محمد ومن إخراج كرم مطاوع، وتدور أحداث المسرحية عن الصراع بين الأسياد والعبيد، وأنه لابد من وجود سيد وعبد لتنتظم أمور الحياة، ولكن دون إستعباد وكذلك جعل الله الناس طبقات ليسخر بعضهم بعضا، ولكن المشكلة من يكون السيد ومن يكون الفرفور.

الحرام:

فيلم من إنتاج 1965، ومأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وكتب السيناريو والحوار سعد الدين وهبة، وأخرجه للسينما المخرج هنري بركات، وبطولة فاتن حمامة وعبدالله غيث وزكي رستم، ويدور حول عزيزة التى تعمل ضمن عمال التراحيل، وزوجها عبدالله، الذي يصاب الزوج بالمرض الذي يقعده عن العمل، يشتاق الزوج ذات يوم إلى البطاطا فتذهب عزيزة لتقتلعها من الأرض، يفاجئها أحد شباب القرية فيعتدي عليها وتحمل وتنجح في إخفاء حملها عن الأعين، وعندما تلد مولودها تخاف أن يفضحها صراخه فتقتله دون وعي.

قاع المدينة:

فيلم إنتاج 1974، سيناريو وحوار أحمد عباس صالح، بطولة نادية لطفي، ومحمود ياسين، ونيللى، من إخراج حسام الدين مصطفى، ويدور حول قاضي في إحدى المحاكم، يعتمد على حاجب المحكمة في العديد من المناحي، ويطلب منه أن يجلب له خادمة، ويذهب إلى "شهرت" الفقيرة التي تحتاج إلى المال من أجل أولادها وزوجها المدمن على المخدرات، وفي منزل القاضى تبدأ عملها بأن تمارس الجنس معه لأجل المال، فيقرر الامتناع عن دفع المال لها، فترحل ويجن جنونه ويبحث عنها فى كل مكان.

النداهة:

فيلم من إنتاج 1975، ومأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، سيناريو وحوار مصطفى كمال، وبطولة ماجدة وشكري سرحان وإيهاب نافع، وإخراج حسين كمال، ويدور فتحية وزوجها حامد الذى يترك بلدته الصعيدية متوجهًا إلى القاهرة من أجل العمل بوابًا ﻹحدى العمارات، ومعه زوجته فتحية، التي تتعلم القراءة والكتابة على يد واحدة من سكان العمارة، حيث تطمح فتحية للعمل في وظيفة جيدة، وتتغير حياتها.