نائب يشيد بجهود وزير المالية.. وعبدالعال: عشان كده شعره وقع

أشاد النائب محمد الغول، بجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، خاصة على مستوى التوفيق بين المخصصات المالية المطلوبة من جانب كل وزير، وتقليل العجز بالموازنة العامة للدولة.

فيما رد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان، على حديث الغول، مازحا: "عشان كده شعره وقع".

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد لعال، مبدئيا علي مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية محمد معيط.