"وعي" يطلق تحدي الأيدي النظيفة للأطفال

أطلق المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، في إطار حملاته المكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مسابقة بعنوان "تحدي الأيدي النظيفة".

وذكر المركز في بيان أصدره اليوم: "سلاحنا الفعال في مواجهة كورونا حاليًان هو مثلث الحماية المكون من غسل الأيدي وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

واطلق المركز حرصا منه على تعليم الأطفال غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مسابقة في شكل تحد يتضمن تصوير مقطع فيديو مدته دقيقتين، لأحد الأطفال أثناء غسل يديه بالطريقة الصحيحة.

وطلب المركز من المشاركين، إرسال مقطع الفيديو عبر تطبيق واتس آب، مع ذكر اسم الطفل والسن والمحافظة.

وخصص المركز جوائز للفائزين، إضافة إلى منحهم شهادة تقدير معتمدة وموثقة من اتحاد الأطباء العرب.

وفي ذات الإطار، نظم المركز العربي للتوعية الصحية "وعي"، مسابقة رمضانية، ورصد لها عددا من الجوائز النقدية، وتدور أسئلة المسابقة عن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.