الدفاع الروسية: سحب جميع العسكريين المشاركين في مكافحة كورونا من صربيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعادة جميع العسكريين، الذين ساعدوا في مكافحة فيروس كورونا في صربيا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، "أعادت طائرة (إيل-76) التابعة لطيران النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية إلى مطار تشكالوفسكي (ضواحي موسكو) آخر مجموعة من الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية الخاصة من المفرزة المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، التي قامت بمهام المساعدة في مكافحة عدوى الفيروسات التاجي في جمهورية صربيا. وأكملت هذه الرحلة إعادة المتخصصين والمعدات العسكرية الروسية من جمهورية صربيا".

وأكد البيان أن جميع العسكريين، الذين وصلوا يخضعون لقياس الحرارة وتدابير صحية ووبائية إلزامية، بالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم معالجة خاصة للمعدات والطائرات العسكرية التي وصلت إلى المطار، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأعلن، في وقت سابق، أنه سيتم في 18 مايو، إعادة أكثر من 20 عسكريًا وسبع وحدات من المعدات العسكرية الخاصة عن طريق أربع رحلات جوية إلى روسيا من صربيا.