حظك اليوم الثلاثاء 19-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يسعى دائما لأن يكون في المقدمة، ولا يتهاون في سعيه لتحقيق أحلامه ورغباته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

عطارد في منزل العلاقات ويساعدك ذلك على التفاوض واتخاذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مبهرا وتلفت النظر بسهولة وتنجح في السيطرة على الجنس الآخر بما تملك من روح ودودة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.