الصين تلغي إرسال لجنة تحقيق في وفاة سفيرها بتل أبيب

تراجعت الحكومة الصينية عن قرارها إرسال محققين إلى إسرائيل للتحقيق في وفاة سفيرها في تل أبيب، دو وي، وذلك لقبولها بشكل موثوق نتائج التحقيقات الإسرائيلية الأولية التي قالت إن وفاته كانت طبيعية.

وبحسب مصدر دبلوماسي إسرائيلي، فإن الخارجية الإسرائيلية، أبلغت نظيرتها الصينية بأن تحقيقاتها الطبية والشرطية أجريت بحضور رجالات السفارة الصينية في تل أبيب، وخرجت باستنتاج قاطع يقول إن دو وي توفي جراء سكتة قلبية مفاجئة انتابته وهو نائم في بيته في هرتسليا شمال تل أبيب، وفقالما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأضاف المصدر أن الدبلوماسية الصينية درست التقارير الإسرائيلية الطبية بشأن هذه الوفاة، فاقتنعت بأنها موثوقة، فألغت قرارها إرسال طاقم تحقيق إلى إسرائيل، وبدأت إجراءات نقل الجثة.

كانت وفاة السفير ألهبت موجة من المنشورات التي تدخل في باب "نظريات المؤامرة"، فتربط بينها وبين ما حصل يوم الخميس الماضي، أي قبل الوفاة بثلاثة أيام، إذ حضر إلى إسرائيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأعرب عن قلقه من تطوير واتساع الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

ونشر مرافقو بومبيو أنه طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالحد من العلاقات مع بكين، ووجه تهديدا صريحا بأن عدم التجاوب مع هذا المطلب سيقود إلى إجراءات أميركية، مثل تقليص التعاون الاستخباري، وحجب معلومات حساسة عن إسرائيل، ووقف زيارات الأسطول الأميركي إلى الموانئ الإسرائيلية.

كان السفير دو أصدر بياناً حاداً أدان فيه تصريحات بومبيو، وفند ادعاءاته قائلاً: "إنها اتهامات سخيفة"، وعبر عن أمله في ألا ينجح من يبث فيروس الشائعات في المساس بعلاقات الصداقة بيننا وبين إسرائيل.

وقال بيان باسم السفارة الصينية في تل أبيب يومها: "التعاون الإسرائيلي - الصيني مربح للطرفين بطبيعته. ومن يعدها صفقة تشتري فيها الصين إسرائيل إنما يقول شيئاً سخيفاً لأن استثمار الصين في إسرائيل يمثل فقط 0.4 في المائة من استثمارات الصين في العالم، و3 في المائة من الاستثمار الأجنبي الذي يتدفق إلى إسرائيل".