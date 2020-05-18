"الغضبان"يطلب سرعة تجهيز المدينة الشبابية وتحويلها لعزل مرضى كورونا

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن العمل جاري في تجهيز نزل المدينة الشبابية من أجل تحويلها إلى عزل صحي لاستقبال الحالات الإيجابية لمرضى فيروس كورونا المستجد، مطالبا بسرعة تجهيز المكان فى أسرع وقت ممكن وعلى أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع أجهزة الصحة المختلفة بالمحافظة والتضامن الاجتماعي، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من عمل هيكل إداري ولائحة تنظيمية خاصة بمركز العزل الطبي لجميع العاملين من أطقم أطباء وتمريض وإداريين وخدمات معاونة بما يساعد على سهولة وسرعة القيام بمهام العمل علي الوجه الأكمل، وكذلك التجهيزات والخدمات اللوجستية المقدمة بمركز العزل لتكون جاهزة بشكل كامل لاستقبال الحالات الإيجابية.